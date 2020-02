Lange Wege für Geraer Patienten: Zahnärztlicher Notdienst neu organisiert

Wer seit Anfang des Jahres den zahnärztlichen Notdienst aufsuchen möchte, muss teilweise mit langen Anfahrtswegen rechnen. Ein Leser unserer Zeitung aus Gera teilt mit, er habe am ersten Februar-Wochenende die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes gewählt und wurde nach Meuselwitz vermittelt. Roul Rommeiß, stellvertretender Vorsitzender der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Thüringen (KZV) bestätigt auf Anfrage, dass „am 2. Februar eine Praxis in Meuselwitz den zahnärztlichen Notfallvertretungsdienst abgesichert hat.“

Täglich wechselnder 24-Stunden-Notdienst

Hintergrund ist eine Umstellung des Notfallvertretungsdienstes seit dem ersten Januar 2020. „Im Gegensatz zur Vergangenheit wird nunmehr ein täglich wechselnder 24-Stunden-Notfallvertretungsdienst angeboten“, teilt Roul Rommeiß mit. Zuvor habe es nur einen Notdienst an Feiertagen und Wochenenden gegeben. Um das 24-Stunden-Angebot abdecken zu können, wurden die Notdienstbezirke neu strukturiert.

Ostthüringen in drei Notdienstbezirke gegliedert

Die Otto-Dix-Stadt gehört einem von drei Notdienstbezirken in Ostthüringen an. Zu dem gehöre der Großraum Greiz, Gera und Altenburg, wie aus der Internet-Seite der KZV hervorgeht. Zudem gibt es den Notfallbezirk Jena und Jena Land sowie den Bezirk Saalfeld-Rudolstadt, Schleiz-Lobenstein, Pößneck, Eisenberg und Stadtroda. Bei der Einteilung habe sich die Vertreterversammlung der KZV von den Vorschlägen aus der Politik zur Kreis- und Gebietsreform leiten lassen, heißt es.

Von Gera nach Meuselwitz: Patient sagt Termin ab

Mit dem Taxi kostet die Fahrt von Gera nach Meuselwitz zwischen 70 und 80 Euro für eine Strecke, teilt die Genossenschaft der Geraer Taxiunternehmen e.G. Taxi-Ruf-Gera mit. Grund genug für unseren Leser, den Notfalldienst nicht aufzusuchen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln fallen für den Reisenden auf einer Strecke zwar nur 5,60 Euro an, der Fahrgast muss dennoch mit einer Fahrtzeit von einer Stunde und 20 Minuten oder länger rechnen. Wer selbst fahrtüchtig ist, braucht mit dem Auto je nach Verkehrslage über eine halbe Stunde.

„Uns ist durchaus bewusst, dass im Einzelfall die Verbesserung des insgesamt unterbreiteten Bereitschaftsdienstangebots durchaus zu weiteren Wegen, je nach Wohnort des Patienten, führen kann“, sagt Roul Rommeiß. Dennoch müsse bedacht werden, dass bei Notfällen unter der Woche Geraer oftmals bis nach Erfurt fahren mussten. Das sei nun mit dem 24-Stunden-Notdienst anders.

Tipps für den Anruf der Bereitschaftsdienstnummer

Weiter ist zu beachten, dass Patienten selbst nicht an die Bezirke gebunden sind. Für Patienten werde immer der am besten gelegene Notdienst ausgewählt, sagt Roul Rommeiß. „Wer die 116117 wählt, sollte nachfragen, ob nicht ein Notdienst in einem anderen Bezirk besser gelegen ist“, sagt er. Die Zahnärzte kooperieren seit Mitte 2018 mit der Bereitschaftsdienstnummer. Zudem könne mit einem Anruf beim Bereitschaftsdienst abgeklärt werden, ob ein sofortiger Arztbesuch überhaupt notwendig ist oder ob die Einnahme von Medikamenten ausreicht. Bei schwerwiegenden Problemen wird der Patient außerdem direkt in eine Klinik in Erfurt, Jena oder Suhl verwiesen.