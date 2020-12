Last-Minute-Weihnachtsbäume werden in Gera verschenkt

In Gera können an Heiligabend rechtzeitig vor der Bescherung noch Bäume der vorweihnachtlichen Innenstadt-Deko abgeholt werden.

Gera. Kleine Erinnerung: An Heiligabend verschenkt Gera Weihnachtsbäume aus der Innenstadt-Deko. Speziell die in der Schloßstraße aufgestellten Bäume können am 24. Dezember vormittags geholt werden und so noch rechtzeitig zur Bescherung Geraer Wohnzimmer schmücken. Die Bäume gibt am Donnerstag, 24. Dezember von 10 bis 12 Uhr, Jens Kluge, der technische Leiter des KuK, vor den Restaurants im Kultur- und Kongresszentrums aus.

Zuletzt war von rund 100 Bäumchen die Rede, die so eine zweite Verwendung erhielten. Die Idee hatte Linken-Politiker Daniel Reinhardt aus Leipzig mitgebracht, das städtische Kulturamt unterstützte den Plan und bitte nun darum, dass sich Interessierte beim Abholen an die Corona-Regeln halten. Am 28. Dezember soll das verbliebene Nadelgrün in der Innenstadt geschreddert werden. Es kommt später im Hofwiesenpark zum Einsatz.