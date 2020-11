Laternen für heiligen Martin am Fenster

Weltweit gedenken Menschen am 11.11. an den früheren Soldaten und späteren Bischof, den Heiligen Martin. Da die Laternenumzüge am Vorabend meist nicht stattfinden, hat die Kirche zu einer ökumenischen Aktion aufgerufen: Einfach Lichter in die Fenster stellen, fotografieren und unter #laternenfenster hochladen und so am Martinstag Licht in die Welt bringen. Juliane und Thomas Schmidt, Sohn Ole und Tochter Luise aus Langenberg haben mitgemacht.