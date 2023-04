Laternenmast kracht nach Unfall auf Auto – Einbruch in Kosmetikstudio – Parteibüro beschmiert

Nach einem Unfall in der Gagarinstraße kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zudem ermittelt die Polizei nach einem Einbruch in ein Kosmetikstudio. Die Meldungen für Gera.

Das meldet die Polizei für Gera:

Auto rollt Abhang hinunter und prallt gegen Laterne

Am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr war eine 66-jährige Autofahrerin auf einem Supermarktparkplatz in der Gagarinstraße unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache habe sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Daraufhin sei das Auto einen Abhang zur Gagarinstraße hinunter gerollt und gegen einen Laternenmasten gerollt. Dieser wiederrum kippte quer über die Straße und landete auf einem dort geparkten Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Ford war zudem nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt, teilte die Polizei mit. Es kam zu Verkehrseinschränkungen.

Einbrecher im Kosmetikstudio: Zeugen gesucht

Zwischen Dienstag und Mittwoch haben sich Unbekannte Zugang zu einem Kosmetikstudio in der Schleizer Straße verschafft. Laut Angaben der Polizei durchwühlten die Einbrecher die Räume. Sie stahlen Bargeld und einen Kaffeevollautomaten. Ihnen gelang schließlich unerkannt die Flucht. Die Kripo in Gera hat die Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 zu melden.

Parteibüro beschmiert

Mit schwarzem Edding haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (zwischen 2.30 Uhr und 4.25) die Fensterscheiben eines Wahlkreisbüros in der Rudolf-Diener-Straße beschmierten und so Sachschaden verursacht. Insgesamt wurden laut Polizeiangaben drei Schriftzüge hinterlassen. Die Kripo ermittelt zum Tatgeschehen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.

Katalysator gestohlen

Das Fehlen des Katalysators an seinem Mitsubishi meldete am Mittwoch ein 43-Jähriger der Geraer Polizei. Demnach demontierten unbekannte Diebe im Zeitraum vom 11.04.2023 (gegen 22.15 Uhr) bis 12.04.2023 (gegen 07.20 Uhr) den Katalysator des in der Maler-Fischer-Straße abgestellten blauen Fahrzeuges. Die Polizei bittet auch in diesem Fall um Zeugenhinweise: Tel. 0365 / 829-0.

