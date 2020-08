Lauf zur Grubenlampe in Ronneburg ohne Zuschauer

Mit niedrigem Niveau von Infektionszahlen im Landkreis Greiz wurde vom Organisationsteam ein Infektionsschutzkonzept für den Lauf zur Grubenlampe erarbeitet und unter Vorbehalt der niedrigen Infektionszahlen durch die Gesundheitsbehörde genehmigt.

Was sich nicht ändert

Die Veranstaltung ist wie in all den anderen Jahren ein „Lauf für jedermann“, denn jeder Teilnehmer, der die Startlinie überquert, ist ein Gewinner. Zwei Strecken werden angeboten: 7,3 und 14,6 Kilometer. Maximal 300 Läufer können mitmachen.

Es gibt Fahrradstreckenbegleiter. An zwei Wasserpunkten wird Wasser in Einwegbecher gereicht. Für medizinische Fälle stehen Ersthelfer bereit.

Was anders sein wird

Gestartet wird getrennt nach Streckenlänge: 11 Uhr, 7,3 Kilometer, und 12 Uhr, 14,6 Kilometer.

Der Start erfolgt in Wellen und zwar zeitversetzt. Eine Vergrößerung erfuhr der Startbereich an der Bühne in der Neuen Landschaft Ronneburg. In diesem ist der Aufenthalt nur für Läufer möglich. Beim Laufen gilt das Rechtslaufgebot. Links kann mit 1,5 Meter Abstand überholt werden. Teilnehmermedaillen werden kontaktlos übergeben wie der Finisherbeutel. Urkunden und Ergebnisse sind nur online erhältlich. Zuschauer sind nicht zugelassen.

Die Nutzung der Drachenschwanzbrücke erfolgt auf der Talseite durch Läufer, auf Ronneburger Seite durch Spaziergänger.

An verschiedenen Orten sind Hinweisschilder für die Teilnehmer und Spaziergänger angebracht, damit es nicht zu Überschneidungen kommt.

Der Lauf zur Grubenlampe ist eine der zwei städtischen Veranstaltungen, die 2020 mit Mehraufwand in Ronneburg durchgeführt werden. Deshalb werden alle Teilnehmer und Spaziergänger gebeten, die Hinweise zu beachten. Unter freiem Himmel sollte diese Veranstaltung realisierbar sein.

Die Anmeldung zu der Veranstaltung ist ab dem 1. September online unter www.laufzurgrubenlampe.de möglich. Nachmeldung vor Ort sind nur möglich, wenn noch Startplätze verfügbar sind.