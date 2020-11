„Laufen mit Herz“ in Gera: Virtueller Spendenlauf verlängert

Über 14.000 Euro der Aktion „Laufen mit Herz“ konnten unlängst an fünf von Krebs betroffene Familien in Gera verteilt werden. Darüber informiert Rainer Wagner von der Krankenkasse DAK Gesundheit, die die eigentlich als Laufveranstaltung im Stadion der Freundschaft ausgetragene Spendensammlung gemeinsam mit dem Zabelgymnasium organisiert.

Bei der jüngsten Spendenzuweisung berichtete Nadine Engelmann von der Sozialberatung des SRH Wald-Klinikums Gera über die Schicksale der Familien, die schließlich Jennifer Kasakov und Christian Kussin, zwei der drei neu gewählten Schülersprecher des Gymnasiums, mit Spenden in Höhe von 14.350 Euro bedachten. Damit werden die Familien in der schwierigen Zeit bei der Anschaffung notwendiger Dinge unterstützt, wie zum Beispiel Haushaltsgeräte, Lerncomputer, ein Fahrrad, einen für den Beruf wichtigen Führerschein „sowie hoffentlich bald wieder mögliche Freizeitaktivitäten für gemeinsame letzte Stunden“, schreibt Wagner.

Wie er mitteilt, wird die wegen der Umstände in diesem Jahr als virtueller Spendenlauf ausgetragene Auflage von „Laufen mit Herz“ bis 30. November verlängert. Die Schülersprecher, die Schulleitung, der Förderverein und die DAK Gesundheit in Gera hoffen gemeinsam, dass durch den virtuellen Lauf zumindest ein Drittel der Spenden der vergangenen Jahre zusammenkommen, damit weiterhin von Krebs betroffene Familien gerade in diesen Zeiten unterstützt werden können.

Auch ohne zu laufen ist jede Spende willkommen, jeder Euro kommt zu 100 Prozent bei betroffenen Familien an, betont Wagner. Unterstützer werden gebeten, sich über die Internetseite zu melden unter www.laufen-mit-herz.de.