Lebendiger Adventskalender in Gera und Weida mal anders

Aufgrund der Pandemie kann der Lebendige Adventskalender 2020 in Gera und Umgebung nicht wie gewohnt stattfinden. Viele Organisatoren bieten Alternativen an.

Gera-Untermhaus

So soll es in Untermhaus sechs Andachten von je 30 Minuten mit Gebet, Texten und Musik im Garten des Lutherhauses geben. Die erste ist für Dienstag, 1. Dezember, geplant. Anfragen unter Telefon 0365/23075.

Lusan/Zwötzen

Auch in Lusan sowie in Zwötzen mussten schweren Herzens die Pläne für den Lebendigen Adventskalender ad acta gelegt werden. „Da wir aber ungern auf ein adventliches Treffen mit Besinnung, Gesprächen und Musik verzichten wollen, laden wir jeweils am Mittwoch und Sonntag um 18 Uhr auf den Hof der Firma Hilbert und Vogel GbR, Liebschwitzer Straße 119 ein. Hier haben wir genügend Abstand und können unter Einhaltung der Auflagen Adventsandachten feiern“, informieren Pfarrer Michael Keßler und der Gemeindekirchenrat Zwötzen. Die erste Adventsandacht soll am Mittwoch, 2. Dezember stattfinden. Anfragen unter Telefon: 0365/32011.

Trinitatiskirche Gera

Die Kirchgemeinde Gera lädt dienstags, 17 Uhr zu Musikalischen Andachten ein – 30 Minuten in der Trinitatiskirche. Beginn ist am 1. Dezember mit Kantor Martin Hesse, Orgel und einem Quartett des Posaunenchores.

Weida

In Weida wird an jedem Abend nach dem Abendläuten ein Bläser vom Widenkirchturm aus Adventslieder blasen. Propsteikantor und Kirchenmusikdirektor Patrick Kabjoll veröffentlicht ab dem 1. Dezember einen musikalischen Adventskalender auf der Facebookseite der Weidaer Kirchgemeinde. „Da gibts jeden Tag einen Clip mit Musik aus unserer Region“, schreibt er.

Wünschendorf

In Wünschendorf findet der Lebendige Adventskalender montags bis samstags um 18 Uhr im Gemeindegarten statt und sonntags im Kindergarten St. Marien Endschütz. Alles erfolgt ohne Bewirtung und mit Abstandsregeln.