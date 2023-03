Setzten sich im Leistungsvergleich als Sieger durch: Patricia Körbs aus der Bäckerei Plötner in Serba als angehende Fachverkäuferin im Schwerpunkt Bäckerei sowie Florian Sturm aus der Agrargenossenschaft Weidagrund eG in Unterreichenau als künftiger Fachverkäufer im Scherpunkt Fleischerei.

Lehrlinge im Bäcker- und Fleischerhandwerk üben für die Prüfung in Gera: Das Auge isst mit

Gera. Neun junge Frauen und Männer, die Fachverkäufer in Bäckerei oder Fleischerei werden möchten, haben in Gera ihre bereits erworbenen Fertigkeiten präsentiert. Die besten Lehrlinge kommen aus Serba und Unterreichenau.

Das Bäcker- und Fleischerhandwerk hat nicht nur etwas mit der Kunst der Herstellung von Wurst- und Backwaren zu tun. Vielmehr kommt es auch darauf an, die fertigen Waren ansprechend zu präsentieren. Hier kommen die Fachverkäuferinnen und Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk ins Spiel – schließlich isst das Auge mit.

Eine Prüfungsvorbereitung, um die Angst zu nehmen

Deshalb veranstaltete die Geraer Berufsschule für neun junge Frauen und Männer des dritten Lehrjahres einen Leistungsvergleich, um sie auf ihre Abschlussprüfung im Sommer dieses Jahres vorzubereiten, ihnen die Prüfungsangst zu nehmen und wichtige Tipps mit auf den Weg zu geben. Sieben Auszubildende mit Schwerpunkt Bäckerei und zwei Azubis mit Schwerpunkt Fleischerei hatten entsprechende Wettbewerbsaufgaben zu bewältigen.

Verkaufsgespräche, Fertigkeiten, Formalitäten und Präsentation

Wie umfangreich die Warenpräsentation ist, wurde bei der Aufgabenstellung deutlich. Verkaufsgespräche waren zu führen, Preisschilder und Plakate anzufertigen, Produkte für ein Buffet herzustellen und vor allem die Waren appetitlich und verkaufsfördernd zu präsentieren. So sah im Bereich Bäckerei die Aufgabenstellung unter anderem die Gestaltung eines Buffets mit zwei verschiedenen, selbst hergestellten Snacks vor. Hier war der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Egal, ob mit Frischkäse, Salami, Sucuk, Pastrami, Pizzawurst oder Feta – auf die richtige Kombination der Geschmackskomponenten sowie das äußere Erscheinungsbild kam es an. Außerdem mussten die Azubis ein Frühstücksangebot für zwei Personen anrichten.

Hohe Anforderungen – nicht nur beim Geschmack

Für die Fachverkäuferinnen und Fachverkäufer mit Schwerpunkt Fleischerei war zum Leistungsvergleich das Herstellen von zwei verschiedenen Grillartikeln, fünf verschiedene Fingerfood-Varianten sowie das Zubereiten einer Vor-, Haupt- und Nachspeise gefordert.

Am Ende bewertete eine Jury die Warenpräsentation und das Anrichten nach einer Vielzahl von Kriterien, wobei nicht nur der Geschmack eine Rolle spielte.

Als Beste setzte sich Patricia Körbs aus der Bäckerei Plötner in Serba als angehende Fachverkäuferin im Schwerpunkt Bäckerei durch. Bei den Fachverkäufern mit Schwerpunkt Fleischerei siegte Florian Sturm, der Auszubildender in der Agrargenossenschaft Weidagrund eG in Unterreichenau ist.