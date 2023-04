Lichterschwimmen zum Geraer Hofwiesenparkfest wegen zu hohem Elster-Pegel abgesagt

Gera. Das Lichterschwimmen im Rahmen der Lichternacht zum Hofwiesenparkfest in Gera kann nicht stattfinden. Alle anderen abendlichen Höhepunkte sollen wie geplant stattfinden.

Wegen eines zu hohen Pegelstandes der Weißen Elster nach den Regenfällen in den vergangenen Wochen kann das Lichterschwimmen im Rahmen der Lichternacht zum Hofwiesenparkfest am Sonnabend nicht stattfinden.

Das teilte die Stadt am Mittwoch mit und verwies auf den um etwa 30 Zentimeter zu hohen Flusspegel, wegen dem das gefahrlose Einsammeln der Lichter nach dem Spektakel durch ehrenamtliche Helfer nicht gewährleistet werden könne.

Das sind die weiteren Programmpunkte

Das Ballonglühen und alle anderen Programmhöhepunkte in den Abendstunden bleiben wie geplant. So wird in Kooperation zwischen der Stadt Gera und dem Buga-Förderverein ein Lampionumzug um 20 Uhr organisiert. Dieser führt vom Spieloval durch das Festgelände bis zum Textima-Steg. Die vielen tausend Kerzen und farbenfrohen Windlichter entlang der Wege und die Leuchtfiguren auf den Wiesen runden das Spektakel ab. Am Sonntag zelebrieren Freaks and Fire dann ab 21 Uhr eine Feuershow und entzünden als Finale das große Hexenfeuer.

