Worte zum Sonntag von Diakon Peter Grigoleit.

In jungen Jahren musste ich aus beruflichen Gründen einmal an einer Karnevalssitzung im Südniedersächsischen teilnehmen. Mein Urteil: Es gibt nichts Ernsteres als eine Karnevalssitzung! Nun gut, Südniedersachsen ist auch nicht das Gebiet, in dem Karneval große Tradition hat.

An diese Sitzung musste ich denken, als eine Verwandte aus unserer Gegend an einer Geburtstagsfeier in meiner alten Heimat im Westen teilnahm. Ihr Urteil: „Ihr im Westen feiert, als ob ihr einen Stock im Arsch habt.“

Ja, unter einem verstockten „Arsch“ können wir uns gut etwas vorstellen. Aber was ist ein verstocktes Herz? Wodurch entsteht es?Vor allem verhärte sich das Herz „aufgrund schmerzlicher Erfahrungen, aufgrund harter Erfahrungen“.

Das sei die Situation derer, die aufgrund solcher Erfahrungen kein neues Risiko eingehen wollen, sagt Papst Franziskus. Und eine zweite Ursache kennt er: die Verschließung in sich selbst, in seiner Gemeinschaft oder in seiner Gemeinde. Diese Verschlossenheit in Stolz, Selbstzufriedenheit, Eitelkeit oder Überheblichkeit kommt aus der Annahme, man sei besser als die anderen. Und ein Drittes nennt Franziskus: die Unsicherheit. Das erlebe jener, der nach etwas sucht, an das er sich klammern kann, um sicher zu sein. Für diese Menschen sei es typisch, dass sie sehr am Buchstaben des Gesetzes hängen. Sicherheit statt Freiheit.

Gegen eine solche Verhärtung hilft nur die Liebe, meint Papst Franziskus. Die Liebe macht das Herz frei. Nur zu demjenigen, dem die Liebe geschenkt ist, kann die Stimme Gottes durchdringen, in der selbst die Liebe ist. Der Geist Gottes, den wir nicht erzwingen können, öffne unsere Herzen für seine Liebe.