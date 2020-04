Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Liebevolle Handarbeit für die Enkelkinder

Gleich drei Osterhasen hat Irmgard Hoffmann (78) als Beschäftigung in Corona-Zeiten gehäkelt. Die rüstige Rentnerin hat sich die Vorlage von Comic-Held Bugs Bunny aus dem Internet geholt und in den vergangenen Tagen etwa 40 Stunden Handarbeit in die Osterhasen gesteckt. Stricken, nähen und häkeln begleiten sie schon ihr Leben lang. Erst aus der Not heraus, um die Familie einzukleiden, und jetzt als Hobby im Ruhestand.