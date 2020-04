Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lieferdienst von Zeitung und Bierhaus in Gera

Die Zeitungen der Mediengruppe Thüringen weiten ihren Lieferdienst für hochwertige Speisen aus: Ab 1. Mai können Leserinnen und Leser der Ostthüringer Zeitung (OTZ) und der Thüringischen Landeszeitung (TLZ) Gerichte des Köstritzer Bierhauses in Gera ordern.

Bestellen lassen sich die Speisen über den Online-Lesershop der Zeitungen, auf der eigenen Landingpage oder telefonisch. Ausgeliefert werden die Gerichte im gesamten Stadtgebiet von der Unit FUNKE Post. Seit vier Wochen bietet die Mediengruppe am Stammsitz in Erfurt einen Lieferdienst mit dem Kaisersaal Erfurt an. „Die Resonanz auf unser Angebot in Erfurt bis bislang hervorragend – Grund genug, den Lieferdienst jetzt auch in einer zweiten Stadt zu starten”, sagt Michael Tallai, Geschäftsführer der Mediengruppe Thüringen. „Und wir planen bereits die Ausweitung auf weitere Städte.”

Mitarbeiter der FUNKE Post stellen die frischzubereiteten Essen vor der Tür ab und warten in entsprechender Entfernung, bis die Kunden sie kontaktlos entgegennehmen. Die Mahlzeiten sind im Vakuumbeutel verpackt und können im Wasserbad oder in der Mikrowelle erhitzt werden.

„Wenn unsere Gäste nicht zu uns kommen können, kommen wir eben zu unseren Gästen. Qualität ist uns wichtiger als Quantität”, sagt Ronny Grosser vom Köstritzer Bierhaus. „Mein Team und ich freuen uns, mit dieser neuen Kooperation ein 2018 begonnenes Liefersystem weiter ausbauen zu können.“

Bestellungen unter: www.lesershop-thueringen.de/koestritzer-bierhaus oder Telefon: 0365/8229 300