In der Nacht sind ein Bus und ein Auto zusammengestoßen. Die Polizei ermittelt (Symbolfoto).

Linienbus kollidiert kurz vor Mitternacht in Gera mit BMW

Gera. Bei einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Auto ist eine Person verletzt worden. Als der Rettungsdienst eintraf, war sie allerdings schon verschwunden.

Ein BMW und ein Linienbus sind Montagnacht kurz vor Mitternacht in der Straße Am Steingarten in Gera-Hermsdorf kollidiert.

Ein Fahrgast im Bus stürzte nach Angaben der Polizei und verletzte sich leicht. Als der Rettungsdienst eintraf, war die verletzte Person allerdings schon nicht mehr vor Ort.

Der 61-jährige Busfahrer und die ebenfalls 61-jährige Autofahrerin blieben unverletzt. Allerdings entstand an den Fahrzeugen Sachschaden. Die Geraer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.

