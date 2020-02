Gera. Nach der Wahl von Kemmerich rufen rot-rot-grüne Kräfte in Gera zum Demonstrieren auf. Dabei bleibe es auch nach der Ankündigung des Rücktritts.

Linker Landtagsabgeordneter meldet Demo in Gera an

Für Samstag, den 8. Februar, ruft der Geraer Stadtverband der Linken alle demokratischen Kräfte zur Demonstration unter dem Motto „Für ein weltoffenes Thüringen – Gegen faschistische Paktierereien“ auf. Unterstützt werde der Stadtverband dabei von Bündnis 90 / Die Grünen in Gera und von der Geraer SPD.

Das teilte Landtagsabgeordneter Andreas Schubert, zugleich einer der Vorsitzenden des Stadtverbandes und Fraktionschef im Stadtrat, am Donnerstagmittag mit. Er ist der Anmelder, wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage erklärt. Schubert halte auch an der Anmeldung fest, nachdem bekannt wurde, dass Thomas Kemmerich zurücktreten will.

Auf dem Museumsplatz soll um 10 Uhr der Auftakt für die Kundgebung gegeben werden. Für 10.30 Uhr kündigt er den Beginn der Demonstration an. Der Zug soll sich um 10.30 Uhr auf der Route Museumsplatz - Reichsstraße - Christian-Schmidt Straße - Talstraße - Platz der Republik - Heinrichstraße - Breitscheidstraße - Rudolf-Diener-Straße - Schloßstraße - Bachgasse und zurück auf den Museumsplatz bewegen. Dort ist eine Abschlusskundgebung für 12 Uhr geplant.

Der Polizei sei die Versammlungsanmeldung bekannt, erklärte eine Sprecherin auf Nachfrage. Deshalb führe die Landespolizeiinspektion am Sonnabend einen Einsatz durch.