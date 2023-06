Lions Club Gera: 10.000 Altbrillen für arme Menschen gesammelt

Gera. Über einen Verein gehen in der Woche etwa 100 Pakete mit je drei Kilogramm Brillen in alle Welt.

Erneut gab es eine Sammelaktion des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Gera und des Lions Club Gera anlässlich des Helen-Keller-Tages am 1. Juni. Lionsfreund Lutz Teucher kümmert sich um den Transport ins Elsass zur Organisation „Brillen ohne Grenzen“, neben ihm Matthias Hager vom Lions Club Gera. Heutzutage gehen über den Verein „L.S.F. Lunettes sans Frontiere“ in der Woche etwa 100 Pakete mit je drei Kilogramm Brillen in alle Welt. Über 30 Helfer sortieren, reinigen und vermessen das Sammelgut. Der Verein L.S.F. wird von Organisationen regelmäßig mit Nachschub versorgt. Der Lions Club Gera sammelte bisher über 10.000 Altbrillen.