Gera. Spende am Tag des weißen Stocks.

Jürgen Lorenz (von links) und Andreas Ettel vom Lions Club Gera haben am Freitag, dem offiziellen Tag des weißen Stocks, eine Spende über 500 Euro an Matthias Schiedek und Astrid Malpricht vom Blinden-und Sehbehindertenverband Gera übergeben. Die gespendete Summe wird für den Unterhalt der Beratungsstelle am Markt 5/6 verwendet. Ein Teil des Geldes fließt auch in die Produktion des „Gera-Echo“, eine Hörzeitung für blinde- und sehbehinderte Menschen. red