Listige Taschendiebe auf Tour - Pöbelnd in Gewahrsam genommen

Gera Das sind die Polizeimeldungen aus Gera

Taschendiebe rauben ältere Damen aus

Bereits am Samstag zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr wurden zwei Seniorinnen Opfer eines Taschendiebstahls. Die 71- und 79-jährigen Damen hielten sich im Stadtgebiet, etwa an der Heinrichstraße, Wiesestraße und Rudolf-Scheffel-Straße auf. Sie benutzten die Straßenbahn und warteten an Haltestellen.

Während des Aufenthaltes in der Öffentlichkeit näherte sich der Taschendieb offensichtlich unbemerkt seinen Opfern, öffnete die mitgeführte Tasche und stahl daraus jeweils die Geldbörse. Erst im Nachgang bemerkten die Frauen den Diebstahl und meldeten sich bei der Polizei.

Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, ist unbekannt. Die Geraer Polizei ermittelt zu beiden Geschehen. Dabei werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den unbekannten Taschendieben geben können: 0365 8290.

Zwei Streithähne pöbeln und greifen sich an

Die Geraer Polizei leitete die Ermittlungen gegen zwei Männer, 20- und 27-jährig, ein. Nachdem zwischen ihnen in der Zschochernstraße ein Streit entfachte, kam es zur Körperverletzung als auch zu Bedrohungsäußerungen. Da sich der 27-jährige stark alkoholisierte Beteiligte nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen. Eine medizinische Versorgung der Beteiligten war nicht notwendig.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen