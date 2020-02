Live dabei im Geraer Rathaussaal

Seit Donnerstag, 19.42 Uhr, wird die Geraer Stadtratssitzung im Regelbetrieb live auf der städtischen Internetseite übertragen. Zu diesem Zeitpunkt war gerade der einstimmige Beschluss zum regelmäßigen Live-Streaming der Sitzungen gefallen.

Mehrere tausend Zuschauer bei jeder Geraer Stadtratssitzung

„Wir wollen Menschen beim politischen Diskurs mitnehmen, die nicht die Chance haben, hier zu sein“, erklärte Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos). Er berichtete, dass es das Angebot seit Sommer 2019 testweise gibt. Zur konstituierenden Sitzung am 25. Juni hätten beispielsweise fast 9000 Personen via Internet die Sitzung mitverfolgt. Mindestens vierstellig seien die digitalen Besucherzahlen regelmäßig gewesen. Zur Sitzung am 24. Oktober sollen es sogar über 15.000 Personen gewesen sein, die die Sitzung verfolgten.

Rednerin begrüßt Geraer an den Bildschirmen

AfD-Stadträtin Kerstin Müller begrüßte vom Rednerpult die „Bürger an den Bildschirmen zu Hause“ und begrüßte die Idee, eine Mediathek einzurichten, um zeitunabhängig die Debatten verfolgen zu können. Sie empfahl diese technische Möglichkeit mehr zu bewerben und informierte, dass ihre Fraktion die Leiterin des Thüringer Medienbildungszentrum (TMBZ) angefragt habe, mitgeschnittene Redebeiträge in eigenen Medien zu verwenden.

Blumen vom Stadtratsmitglied der Linken

„Danke, dass ihr die Freizeit hier opfert, dass wir nach außen wirken können“, wandte sich CDU-Stadtrat Andreas Kinder an die Männer hinter den Kameras. Daniel Reinhardt (Linke) brachte ihnen Blumen in einer Vase als Dankeschön, während Unruhe im Saal einzog. „Aber nicht wegschmeißen“ rief jemand. Tags zuvor hatte eine Parteikollegin im Plenarsaal des Landtags einen Strauß zu Boden geworfen.

Live-Übertragung der Stadtratssitzung unter www.gera.de