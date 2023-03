Live im Theater Gera: Wie eine junge Frau zur Mörderin wird

Gera. Dramatisches und Heiteres am Wochenende am Theater Altenburg-Gera.

In der Erzählung „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ von Heinrich Böll rechnet der Literaturnobelpreisträger schonungslos mit den Medien ab und zeigt, welche fatalen Wirkungen Sensationsgier und Diffamierung haben können. Das Stück, in einer Inszenierung von Johanna Hasse, ist am Freitag, 17. März um 19.30 Uhr im Großen Haus Gera zu erleben.

Rock’n’Roll und Comedy

Die „Buddy Holly Rock’n’Roll-Show“ macht diesen Samstag, 18. März um 19.30 Uhr im Großen Haus Gera wieder Halt. Wie immer mit einer Prise Slapstick, einem Hauch Comedy und ein wenig Akrobatik widmen sich die virtuosen Musiker mit Leidenschaft den größten Hits der Rock ’n’ Roll- und Twist-Ära. Ein Abend für die ganze Familie. Für die Vorstellung gibt es nur noch wenige Restkarten.

Foyerkonzert zur Passionszeit

Feine Instrumentalmusik in kleiner Besetzung: Das sind die Kammerkonzerte mit Musikerinnen und Musikern des Philharmonischen Orchesters Altenburg Gera. Unter dem Motto „Ich steh‘ mit einem Fuß im Grabe“ nach der gleichnamigen Kantate von Johann Sebastian Bach widmet sich das 304. Foyerkonzert am Sonntag, 19. März um 11 Uhr im Konzertsaalfoyer Gera der Passionszeit vor Ostern. Das achtköpfige Ensemble präsentiert Werke von Bach und dem Berliner Komponisten Johann Gottlieb Janitsch. Als Kontrast erklingen die h-Moll Suite des Thomaskantors mit der berühmten „Badinerie“ und Antonio Vivaldis „Concerto La Tempesta die Mare“.

Komik pur zum Sonntag

Ein Regisseur sucht verzweifelt Darsteller für die Rollen von Miss Sophie und Butler James in „Dinner for One“ – bisher ergebnislos. Kurz darauf bewerben sich Elvira und Klaus, ein tingelndes Komiker-Duo mit kräftigen Profilneurosen und bringen gemeinsam den Sketch „Dinner for One“ über die Bühne, wobei einiges aus dem Ruder läuft. Das Theaterstück mit Schauspieldirektor Manuel Kressin, Schauspieler Markus Lingstädt und Puppentheaterleiterin Sabine Schramm verspricht Situationskomik pur – zu erleben am Sonntag, 19. März um 18 Uhr im Großen Haus Gera.

Märchenzeit im Zelt

Altenburg. Mit viel Witz bringt Puppenspielerin Marcella von Jan das berühmte Märchen vom „Fischer und seiner Frau“ am Samstag, 18. März um 15 Uhr im Theaterzeltfoyer Altenburg auf die Bühne. Geeignet für Jungen und Mädchen ab vier Jahren.

Swing und Turbulenzen

Mit „Anything Goes“ präsentiert das Theater Altenburg-Gera am Sonntag, 19. März um 18 Uhr im Theaterzelt Altenburg eines der schönsten amerikanischen Musicals der goldenen Swing-Ära, das mit einer turbulenten Handlung, viel Witz und den Hits von Cole Porter für stilvoll-swingende Unterhaltung sorgt.

Infos und Karten an den Theaterkassen, telefonisch unter (0365) 8279105 in Gera bzw. (03447) 585160 in Altenburg sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de