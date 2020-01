Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Loch in Geraer Gagarinstraße wird ab Dienstag geflickt

Nach einem Kanaleinbruch in der Geraer Gagarinstraße am Wochenende soll das Loch in der Straßenmitte ab Dienstag, 7. Januar, geflickt werden. Am Montag fand dazu eine Kanalbefahrung an der Schadstelle unweit der Kreuzung Franz-Mehring-Straße statt, erklärte Heiner Fritzsche vom Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal. So verschaffte man sich ein Bild vom Schaden an dem 400-er Betonkanal, sagt er.

Wie er weiter erklärte, handele es sich um einen Abwasserkanal. Trotz des Schadens sei die Entwässerung jedoch nicht beeinträchtigt. Apropos Beeinträchtigung: Die soll sich nach seinen Aussagen für Autofahrer trotz der Bauarbeiten in Grenzen halten. So sollen Fahrzeuge an der am Dienstagmorgen beginnenden Baustelle in beide Richtungen vorbeifahren können, wie es seit Sonnabend trotz der Absperrmaßnahmen rund um die Schadstelle möglich ist. Ampelregelung oder Straßensperrungen seien nicht vorgesehen, sagt Fritzsche. Die Bauarbeiten werden bis mindesten zum Ende der Woche dauern, hieß es.

Obwohl der Kanal sicherlich schon etwas älter sei, so Fritzsche auf Nachfrage, sei es nicht so, dass hier in der jüngeren Vergangenheit häufiger solche Schäden zu verzeichnen waren. Dass die Straße an sich aufgrund ihres schlechten Zustandes eine Sanierung nötig hätte, steht auf einem anderen Blatt.