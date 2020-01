Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Loch klafft in der Gagarinstraße in Gera

Abgründe tun sich auf, inmitten der Geraer Gagarinstraße. Offenbar am Sonnabend, 4. Januar, hat sich mitten auf der Straße, direkt unter der Mittelmarkierung, ein Loch aufgetan.

Die Schadstelle ist abgesperrt, die Straße aber in beide Richtungen befahrbar. Foto: Marcel Hilbert

Am Sonntagmorgen ist die Stelle unweit der Kreuzung Franz-Mehring-Straße mit Zäunen und Warnbaken abgesperrt, Autos können in beiden Richtungen daran vorbeifahren, sollten aber sicher Vorsicht walten lassen. Wie die Polizei auf Nachfrage am Sonntagvormittag erklärte, sei der Schaden am Samstagnachmittag gemeldet worden, woraufhin die Sicherung veranlasst worden sei. Die Polizei sei demnach mit einem Verantwortlichen der Stadt vor Ort gewesen. Wie eine Nachfrage bei Heiner Fritzsche vom Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal am Sonntag ergab, handele es sich „tatsächlich um eine Baustelle des Verbandes“. Demnach sei es zu einem Kanaleinbruch an dieser Stelle gekommen. Am Montag erfolge die genaue Aufnahme des Schadens und dann auch umgehend dessen Beseitigung, so Fritzsche. Welcher Aufwand dafür nötig werde und ob eine größere Sperrung für die Arbeiten erforderlich wird, werde sich deshalb auch erst am Montag zeigen.