Lösungen mit Weitsicht bitte

Ein Rezept ist noch kein Garantieschein für ein Medikament – dies erfahren Patienten immer häufiger, wenn der Apotheker ihres Vertrauens ihnen mitteilt: Arznei zurzeit nicht lieferbar. Es ist eine Situation, die letztlich von keinem der Beteiligten verschuldet ist, mit der sie jedoch gezwungen sind, umzugehen. Apotheker müssen zeitaufwendig aufklären und nach Arznei-Alternativen suchen, Ärzte müssen zeitaufwendig Patienten über andere Medikamente aufklären. Patienten müssen physisch und psychisch Arzneimittelwechsel verkraften. Dadurch kommen nicht nur die eigentlichen Beratungen in der Arztpraxis oder in der Apotheke zu kurz. Schlimmer noch: Das jahrelang aufgebaute Vertrauensverhältnis zwischen Patient, Arzt und Apotheker wird auf eine harte Probe gestellt. Ein Vertrauen, das nicht zuletzt zur Gesundung des Patienten beitragen kann. Wie auch das Vertrauen in ein jahrelang verordnetes und gut vertragenes Medikament.

Mangel und Engpass – das ist alles andere als das, was man von einer modernen Arzneimittelversorgung in einem hoch industrialisierten Land erwartet. Die Politiker sind hier mehr denn je gefordert, weitsichtige, grundlegende Lösungen zu finden. Beispielsweise den Mehraufwand für die Suche nach Alternativen den Apothekern finanziell zu erstatten, wie überlegt wird, befriedigt nicht als Lösung.