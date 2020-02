Werner Grabowsky arbeitete lange an seiner Chronik der über 100-jährigen Geraer Luftfahrtgeschichte, die er jetzt an die Leiterin des Geraer Stadtarchivs, Christel Gäbler, übergab. Seine Niederschriften reichen von der Dokumentation wichtiger Ereignisse ab 1913 über Berichte von Piloten bis hin zu Luftaufnahmen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Luftfahrtgeschichte von Gera ab 1913 dokumentiert

Werner Grabowsky übergab kürzlich eine von ihm verfasste Chronik zur Luftfahrtgeschichte Geras an die Leiterin des Stadtarchivs, Christel Gäbler. Damit überreichte er die Ergebnisse seiner jahrzehntelangen passionierten Beschäftigung mit dem Geraer Flugsportwesen zur dauerhaften Aufbewahrung. Der ehemalige Flugzeugmechanikermeister, der selbst im Jahr 1955 seinen ersten Flug absolvierte, hatte bereits Anfang der 1980er-Jahre damit begonnen, an einer Chronik zur Geraer Luftfahrtgeschichte zu arbeiten.

Chronologie und Berichte von Piloten finden Berücksichtigung

Seine Dokumentation spannt einen chronologischen Bogen von der Einweihung des Flugstützpunktes Gera-Reuß bei Zschippern im Jahr 1913, über Episoden aus der Zeit des 1926 eingeweihten und bereits 1935 wieder geschlossenen Flugplatzes in Gera-Tinz bis zur Geschichte des 1954 eröffneten Leumnitzer Flugplatzes. Auch der Beginn der Motorflugausbildung in Gera 1968, die Historie des 1961 errichteten und 2017 abgerissenen Gebäudes der Flugleitung, die 2006 in Gera ausgetragenen Weltmeisterschaften im Fallschirmspringen sowie einige amüsante Anekdoten und Berichte von Fliegerkameraden finden in seiner Ausarbeitung Berücksichtigung und zeichnen ein umfassendes Bild der Thematik.

Luftfotos bereichern die Aufzeichnungen

Intensive Recherchen, aber auch aufmerksames Beobachten und Dokumentieren gingen der Erstellung der Geschichte des Geraer Luftverkehrs voraus. So füllt die ausführliche Ausarbeitung sogar mehrere Teilbände. „Besonders lebendig und wertvoll erweist sich diese Dokumentation nicht zuletzt durch die in zahlreichen Flügen über Gera erstellten Fotografien seiner Heimatstadt und die ebenso akribisch festgehaltenen Ereignisse und Vorgänge am Leumnitzer Flugplatz“, betont Christel Gäbler die Bedeutsamkeit der Chronik. Nun wird das Schriftstück von Werner Grabowsky im Geraer Stadtarchiv verwahrt und wartet auf Interessierte, die die Dokumentation zur über 100-jährigen Luftfahrtgeschichte Geras einsehen wollen.