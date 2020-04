Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Luisa und Laura leben im Kinderdorf Gera

Am 10. April ist der Internationale Tag der Geschwister. Beziehungen unter ihnen haben eine große Bedeutung im Leben eines Kindes. Seit über 60 Jahren zähle diese Erkenntnis zu den Grundprinzipien der pädagogischen Arbeit von SOS-Kinderdorf, informiert die Geraer Einrichtung. So würden viele der aufgenommenen Kinder zumindest zeitweilig mit leiblichen Geschwistern im Kinderdorf leben. Das helfe, das besondere Band zwischen ihnen zu erhalten und zu stärken, so wie bei Laura und Luisa im SOS-Kinderdorf Gera.

„Wir wissen aus Erfahrung, dass es das Alltagsleben stark prägt, wie Geschwister zueinander stehen“, sagt Katrin Berthold, Einrichtungsleiterin des SOS-Kinderdorfes Gera. „Denn belastende Erfahrungen in der Herkunftsfamilie beeinflussen, wie Geschwister miteinander umgehen. Wir wägen daher immer sorgfältig ab, wie viel Nähe oder Distanz die Kinder zueinander brauchen, um sich gut zu entwickeln.“

Geschwister seien Verbündete in Krisen. Allerdings könnten ungünstigen Bedingungen Geschwisterbeziehungen auch so beeinflussen, dass sie Kinder belasten. Zum Beispiel, wenn die älteren Kinder aus der Not heraus gegenüber den jüngeren in eine Art Elternrolle übernehmen.

Im Kinderdorf sind die leiblichen Geschwister oft noch wichtiger

Für Kinder, die in einem SOS-Kinderdorf leben, seien die leiblichen Geschwister oft noch wichtiger als für andere Jungen und Mädchen. So wie für Luisa und Laura aus dem SOS-Kinderdorf Gera. „Ich hab drei Gummibärchen. Wie viele hast du“, meint die kleine Laura, und zieht an der Tüte mit den Süßigkeiten, bis sie diese ihrer großen Schwester Luisa entrissen hat. „Sei still, hör auf“, ermahnt Luisa ihre kleine Schwester während des Interviews und umarmt das kleine blonde Mädchen lachend. Als die beiden ins SOS-Kinderdorf Gera kamen, war Laura gerade einmal zweieinhalb. Nun leben sie schon einige Jahre hier.

Für Laura sei ihre große Schwester ein Stück Familie, das sie mit ins SOS-Kinderdorf nehmen konnte. Ist sie mal ängstlich oder könne nicht schlafen, krabbelt sie in Luisas Bett, um sich trösten zu lassen. Wenn Kinder aus der Ursprungsfamilie genommen werden müssten und zur Trennung von den Eltern und einem neuen Lebensort, die Trennung der Geschwister hinzukäme, sei das eine noch größere Belastung für die Kinder. Im Normalfall würden Geschwister deshalb gemeinsam untergebracht.

Wichtig sei, dass jedes einzelne Kind seine eigene Persönlichkeit entwickelt. Noch ist Luisa diejenige, die Laura den Schulranzen abnimmt, wenn er ihr zu schwer wird, oder ihr bei den Hausaufgaben hilft. „Sie ist immer für ihre kleine Schwester da, stellt ihre eigenen Bedürfnisse oft hinten an“, erzählt Torsten Voigt vom SOS-Kinderdorf Gera. „Luisa hat schon früh Verantwortung übernommen. Sie vergisst darüber manchmal selbst Kind zu sein. Wir ermutigen sie deshalb, stärker an sich zu denken.“ Katrin Berthold wisse, bei einer gelungenen Geschwisterbeziehung entwickeln Kinder eine verlässliche Bindung, die ein Leben lang hält.