Lusaner Tennishalle auf der Kippe

In normalen Wintern ist die Lusaner ProSportArena so gut wie ausgebucht. Die Filzkugeln fliegen über die Tennisnetze. Es wird gebowlt, Federball, Squash und Billard gespielt, hinterher in der Gaststätte gefeiert. Doch seit 2. November steht auch hier wieder alles still.Torsten Wolf, Pächter der Anlage, beklagt allein für 2020 einen Umsatzverlust, der bei 30 bis 35 Prozent liegt. Er selbst ist zudem Personal Trainer und betreibt eine Tennisschule. „Das letzte Jahr war geschäftlich insgesamt eine Katastrophe. Schon von Mitte März bis Anfang Mai mussten wir behördlich angeordnet schließen. Die vier Festangestellten sind in Kurzarbeit. Die sechs geringfügig Beschäftigten warten darauf, dass es wieder los geht“, so der 56-Jährige, der lobt, dass bei ihm die staatlichen Soforthilfen für den November und Dezember recht zügig flossen.„Das Problem ist, dass wir von Oktober bis März die finanziellen Reserven für den Rest des Jahres schaffen“, erklärt Torsten Wolf. Im Winterhalbjahr kann er auf seinen drei Hallenplätzen Tennisspieler von etwa 20 benachbarten Vereinen begrüßen. Hallen sind hierzulande rar. Die nächsten gibt es in Crimmitschau, Zwickau oder Jena. Überhaupt stellt sich die Frage, ob die Schließung der Tennishalle angesichts der vorliegenden und erprobten Hygienekonzepte Sinn macht, wenn sich auf mehr als 2000 Quadratmetern sechs Spieler bewegen würden und beim Aufschlag gut 25 Meter auseinander stehen. Die Ansteckungsgefahr ist da wohl eher zu vernachlässigen.Derzeit fließt vom Staat als Unterstützung nur die Überbrückungshilfe III, mit der 90 Prozent der Betriebsausgaben erstattet werden. Das reicht vorn und hinten nicht. „Ich sehe die Überbrückungshilfe III als fiese Flucht der Politik, weil man gemerkt hat, dass dem Staat die Soforthilfe-Kosten für November und Dezember, würden sie fortgeführt, über den Kopf wachsen“, hadert er. In Österreich würden weiterhin zumindest 50 Prozent des vorjährigen Umsatzes vom Staat übernommen. „Wir wissen nicht genau, ob wir den Sommer überleben. Einen Corona-Kredit habe ich schon laufen, einen weiteren bekomme ich nicht“, so Torsten Wolf, der sich derzeit von vielen dicken roten Fragezeichen umgeben sieht.Zum Glück zieht sein Vermieter Steffen Tobermann nicht die Daumenschrauben an. „Ich weiß, dass es anderen noch schlechter geht. Aber mich stört die derzeitige Perspektivlosigkeit. Ich kann jeden verstehen, der aufgibt und sich dieses Szenario nicht mehr antun will. Aber hinterher wird es dann in Deutschland an vielem fehlen“, schließt Torsten Wolf und hat insgeheim die Hoffnung auf mögliche Lockerungen ab dem 19. Februar doch nicht aufgegeben.