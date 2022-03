Lusaner werden zu gesunder Lebensweise befragt

Gera-Lusan. Bewohner des Stadtteils können sich am BMBF-Forschungsprojekt „GFA_Stadt“ beteiligen.

Wie gesund lebt es sich in Gera-Lusan? Was bietet die Wohnumgebung für Möglichkeiten, sich zu bewegen, Menschen zu treffen und die alltäglichen Erledigungen zu Fuß zu meistern? Warum werden bestimmte Wege oder Plätze von Bewohnern in Lusan bevorzugt genutzt, andere eher gemieden? Was macht die Nachbarschaft fußgängerfreundlich, wo gibt es Verbesserungsbedarf?

Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich das „GFA_Stadt“-Projekt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird und gemeinsam vom Institut für Stadtforschung, Planung und Kommunikation der Fachhochschule in Erfurt und der Hochschule HAW in Hamburg durchgeführt wird.

Wohnumfeld bekommt neue Bedeutung

Die zwei Jahre in Pandemiezeiten haben gezeigt, was es bedeutet, den gewohnten Bewegungsradius zu verändern und einzuschränken. Besonders das unmittelbare Wohnumfeld bekam für viele eine neue Bedeutung, um spazieren zu gehen, zu Fuß zum Einkaufen unterwegs zu sein, mit anderen ins Gespräch zu kommen oder einfach etwas Tapetenwechsel zu erfahren.

Über einen durch die Wissenschaftler der FH Erfurt und der HAW Hamburg entwickelten Fragebogen sollen nun Erkenntnisse für Planungen und Projekte im Gesundheits- und Stadtplanungsbereich in Lusan erforscht werden. In einigen Quartieren haben Bewohner Fragebögen zur Teilnahme an einer Haushaltsbefragung über ihre Briefkästen erhalten. Zudem können alle Lusaner über eine App digital bei der Befragung mitmachen. Bis 25. März sollen alle Fragebögen ausgefüllt und postalisch oder online zurückgesandt werden.

Im Rahmen des Projekts „GFA_Stadt“ geht es um die Gesundheitsförderung vor allem durch Bewegung im Stadtteil. „Wir möchten von den Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils erfahren, wie die Bewegungsfreundlichkeit von ihnen eingeschätzt wird. Diese Erkenntnisse sollen zukünftige Planungen und Projekte im Ge-sundheits- und Stadtplanungsbereich in Gera-Lusan erleichtern“, so die Projektleiterin Heidi Sinning. Alle Angaben werden anonym erfasst, zudem ist die Teilnahme freiwillig. Die Befragungsergebnisse werden nach der Auswertung vor Ort bekannt gemacht.

Weitere Informationen unterwww.gfa-stadt.de.