Lutz Seiler liest im Kloster Mildenfurth

Wünschendorf. Schriftsteller ist am Samstag zu Gast und präsentiert zwei seiner Werke

Der Schriftsteller und gebürtige Geraer Lutz Seiler gastiert am kommenden Samstag, dem 28. August, um 17 Uhr, im Kloster Mildenfurth in Wünschendorf. Er wird aus seinem druckfrischen Lyrikband „Schrift für blinde Riesen“ sowie aus dem 2020 erschienenen Roman „Stern 111“ lesen, welcher mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden ist.

Die Veranstaltung des Arbeitskreises Kunst und Kultur Kloster Mildenfurth wird von Joachim Bauer moderiert.

Der gebürtige Geraer Lutz Seiler, Jahrgang 1963, lebt heute in Wilhelmshorst bei Berlin und in Stockholm.

Werke mehrfachpreisgekrönt

Nach einer Lehre als Baufacharbeiter arbeitete er als Zimmermann und Maurer. 1990 schloss er ein Studium der Germanistik ab, seit 1997 leitet er das Literaturprogramm im Peter-Huchel-Haus. Er war Writer in Residence in der Villa Aurora in Los Angeles sowie Stipendiat der Villa Massimo in Rom.

In seinem 2020 erschienenen Roman „Stern 111“ zeichnet der mehrfach preisgekrönte Autor (Bestseller „Kruso“) ein Panorama der ersten Nachwendejahre in Ost und West und erzählt die Geschichte einer Familie.

Mit „Schrift für blinde Riesen“ kehrt Lutz Seiler nach zwei Romanen zur Lyrik zurück, dem Genre, mit dem vor zwei Jahrzehnten sein literarischer Erfolgsweg begann. Karten für die Lesung am kommenden Samstag im Kloster Mildenfurth sind im Vorverkauf unter Telefon: 036603/8 82 76 erhältlich.