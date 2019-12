Mädchen und Frau bei Unfall verletzt - Einbruch in Einfamilienhaus scheitert

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mädchen und Frau bei Unfall verletzt

Mittwochabend gegen 17.20 Uhr kamen Polizeibeamte aufgrund eines Unfalls in der Straße des Friedens zum Einsatz. Kurz zuvor fuhren ein Ford-Fahrer (58) und ein VW-Fahrer (47) auf der Hofer Straße. An der Einmündung zur Straße des Friedens hielt der VW verkehrsbedingt an. Der dahinter befindliche Ford fuhr aus noch ungeklärter Ursache auf. Durch den Unfall wurden die zwei Mitfahrerinnen im VW (44, 11) verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen.

Briefkasten aufgebrochen

Ein bislang unbekannter Täter machte sich in der Zeit vom 10. zum 11. Dezember an einem Briefkasten in der Debschwitzer Straße zu schaffen. Dabei brach der Unbekannte den Briefkasten gewaltsam auf und entwendete mehrere Briefe. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Täter geben können.

Einbruch in Einfamilienhaus scheitert

Im Zeitraum vom 27. November bis 10. Dezember machten sich unbekannte Täter sowohl an der Haus- als auch an der Kellertür eines Einfamilienhauses in der Straße Bornhohle zu schaffen. Ein Einbruch gelang den Unbekannten jedoch glücklicherweise nicht. Allerdings verursachten sie an beiden Türen Sachschaden. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen.