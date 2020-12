Männer randalieren und beleidigen die Polizei - Auto stoppt auf Schiene - Schreckschusswaffe

Männer streiten, randalieren und beleidigen die Polizei

Am Freitag gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung im Bereich der zentralen Umsteigestelle in Gera gerufen. Vor Ort wurden zwei sich streitende Männer im Alter von 18 und 28 Jahren angetroffen, welche gerade den Zaun der vor dem Stadtmuseum aufgestellten Märchenfigurengruppe beschädigten. Die weitere Beschädigung der Figuren verhinderte die Polizei. Die alkoholisierten und unter Drogen stehenden Beschuldigten wurden in Gewahrsam genommen. Dabei kam es zu Beleidigungen und Widerstand gegen die Polizeibeamten. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Peugeot-Fahrer ignoriert Ampel-Rot und stoppt auf Straßenbahnschiene

Am Freitag und Samstag stellten in Gera Polizeibeamte mehrere Verkehrsteilnehmer, welche unter Alkohol fuhren. Am Freitagabend fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Berliner Straße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille.

Gleich zweimal geriet ein Peugeot mit französischer Zulassung ins Visier der Polizei. Am Freitag gegen Mitternacht bemerkten Polizeibeamte, wie das Fahrzeug in der Berliner Straße eine Rot zeigende Ampel ignorierte und in Schlangenlinien weiterfuhr. Der 26-jährige Fahrer wies einen Atemalkoholwert von 1,16 Promille auf. Am Samstag gegen 17.30 Uhr wurde derselbe Pkw im Gleisbett der Straßenbahnschiene in der Berliner Straße an der Kreuzung zur Straße des Bergmanns festgestellt. Ein am Fahrzeug angetroffener 35-jähriger Mann und mutmaßlicher Fahrer wies einen Atemalkoholwert von 1,58 Promille auf. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Gera, Tel. 0365 829-0, zu melden.

Feuerwehreinsatz schnell beendet

Der Feuerwehr Zeulenroda wurde am Freitag gegen 15 Uhr eine Rauchentwicklung im Bleichenweg gemeldet. Vor Ort konnte lediglich ein qualmenden Komposthaufen festgestellt werden. Es entstand keinerlei Sachschaden.

Schreckschusswaffe sichergestellt

Am Freitag gegen 21:30 Uhr wurde in der Hauptstraße in Teichwolframsdorf ein 72-jähriger Dacia-Fahrer kontrolliert. Beim Öffnen der Tür stellten die Beamten griffbereit eine Schreckschusswaffe in der Fahrertür fest. Er konnte keinen kleinen Waffenschein vorweisen. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetzt ermittelt. Die Schreckschusswaffe wurde hierzu sichergestellt.

Garten verwüstet

Unbekannte verwüsteten zwischen 1. Dezember und 4. Dezember, 13 Uhr, einen Garten in der Gartenanlage Schöne Aussicht in Triebes. Der oder die Täter schlugen Scheiben ein, zertrümmerten Blumentöpfe und zerschnitten Gegenstände. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Greiz zu melden.