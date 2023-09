Vier Männer haben eine Familie in Gera angegriffen und ausgeraubt (Symbolbild).

Männer überfallen Familie an den Gera Arcaden und rauben sie aus

Gera. Vier Männer haben ein Paar mit einem sechsjährigen Kind in Gera überfallen.

Eine Familie mit einem sechsjährigen Kind ist Dienstagabend gegen 19.15 Uhr in der Nähe der Gera Arcaden in der Heinrichsstraße überfallen worden. Vier Männer im Alter von 21 bis 25 Jahren griffen die Familie an und verletzten sie.

Nach Informationen der Polizei entwendeten die Täter unter anderem eine Uhr und ergriffen die Flucht, als der Notruf gewählt wurde. Die Polizei fasste die Täter in der Nähe. Ein Richter ordnete für zwei der Täter Untersuchungshaft an.

Zur medizinischen Versorgung kam ein Rettungswagen zum Einsatz. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen.

