Märchenhelden bald wieder im Geraer Stadtzentrum

Gera. Märchenfiguren verlassen in Kürze ihr Sommerquartier in der Tiefgarage.

Andreas Birkhof steht am Arm des Riesen umringt von weiteren Märchenmarktfiguren in einem Lager in der Tiefgarage des Kultur- und Kongresszentrums. Der Arm war im vergangenen Jahr unter der Schneelast gebrochen beim Märchenmarkt. Dank der uneigennützigen Hilfe von Theatermalerin Guste Kreft und Theaterplastiker Felix Köhler ist er jetzt wieder wie neu. der Riese gehört zur Gruppe des tapferen Schneiderleins. Diese und 14 weitere Märchenszenen mit 38 Einzelfiguren werden Ende November wieder für ihren jährlichen Auftritt beim Geraer Märchenmarkt von Andreas Birkhof und seinen Kollegen im Stadtzentrum verteilt. Für ihn ist es nach 27 Jahren zum letzten Mal. Anfang nächsten Jahres geht der Veranstaltungstechniker nach über 40 Dienstjahren im Kuk in den verdienten Ruhestand.