Märchenhelden noch für eine Woche in Gera zu sehen

Die 38 handgefertigten, lebensgroßen Märchenfiguren bleiben noch bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag aufgestellt. Die 15 Märchenszenen der Brüder Grimm sind wie immer ein Hingucker und beliebt bei Jung und Alt. In diesem Jahr können auch alle Märchen am jeweiligen Motiv angehört werden. Über einen QR-Code an allen Figurengruppen, der mithilfe eines Smartphones eingescannt werden kann, wird der Rundgang über den Markt und die umliegenden Straßen und Plätze damit zu einem Erlebnis für Augen und Ohren. In der Fotostrecke können sie hier alle Märchenmotive und ihre Standorte anschauen und sich ihre eigene Märchenrunde durch die Stadt planen.