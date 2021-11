Märchenmarkt-Eröffnung in Gera ohne Feuerwerk und Lasershow

Gera. Trotz aller Unwägbarkeiten wird weiter geplant: Wann und wie der beliebte Geraer Weihnachtsmarkt nach jetzigem Stand stattfinden soll:

Vieles ist derzeit noch unwägbar angesichts der Entwicklungen der Corona-Lage. Unter diesen Voraussetzungen wird in Gera derzeit weiter der Märchenmarkt in der Vorweihnachtszeit geplant. Eine Entscheidung ist bereits gefallen, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht: „Der Märchenmarkt wird am Donnerstag, 25. November, um 17 Uhr eröffnet – wegen des Infektionsschutzes ohne Feuerwerk und Lasershow.“ Der erneute Verzicht auf das Spektakel zum Auftakt überrascht kaum, lockte es doch in der Vergangenheit stets Massen an Menschen auf den Marktplatz.

Der Märchenmarkt ist derzeit das wichtigste Thema des Geraer Innenstadtforums. Zur konkreten Umsetzung fanden mehrere Treffen mit Mitgliedern des Forums, Gewerbetreibenden sowie Vertretern aller beteiligten Ämter der Stadtverwaltung Gera statt. Beim jüngsten Treffen stellte das Kulturamt eine Märchenmarkt-Rundtour vor, die Gewerbetreibende des Innenstadtforums angeregt hätten.

Noch Händler für Märchenmarkt-Rundtour gesucht

„Die jetzt entwickelte Rundtour verläuft vom Markt über die Große Kirchstraße, den Steinweg, die Sorge mit Ausleger in die Schloßstraße, weiter in die Bachgasse, zum Museumsplatz und über den Johannisplatz und die Kleine Kirchstraße wieder zurück zum Markt“, wird erklärt. Die Stände sollen in deutlich größerem Abstand als die Jahre zuvor stehen und mit den beleuchteten Märchen und weiteren dekorativen Elementen optisch verbunden werden.

Für die Rundtour sind jetzt noch weitere Stände mit weihnachtlichem und kunsthandwerklichem Sortiment willkommen, heißt es. Für eine attraktive und auch geschlossene Rundtour auf dem Geraer Märchenmarkt können sich Interessierte gerne melden, erklärt das Geraer Kulturamt.

Das für Dienstag, 2. November, geplante Innenstadtforum findet nicht statt. Das nächste reguläre Forumstreffen ist am 7. Dezember.

