„Märchenmarkt-Mensch“ – 22-Jähriger baut Glühweinpyramide in fünf Tagen

Theo Lehmann (22) aus Worms: „Unter dem Jahr bin ich Schausteller. Wir haben eine Fahrgeschäft, so ein Haus zum durchgehen, wo alles wackelt. Zum Geraer Märchenmarkt bin ich mit der Glühweinpyramide hier. Meine Schwester ist auch mit dabei. Wir kommen aus einer Schaustellerfamilie in sechster Generation. Die Glühweinpyramide habe ich selbst gebaut. Zusammen mit meinem Vater und meiner Schwester. Fünf Tage haben wir gebraucht. Dafür standen wir auch zwölf Stunden am Tag in der Werkstatt. Unterm Jahr lagert die Glühweinpyramide in einer Lagerhalle in Worms. Warum ich die gebaut habe? Naja, Weihnachtsmarkt gehört als Schausteller einfach mit dazu.

Auf dem Märchenmarkt bin ich in diesem Jahr zum ersten Mal. Ich habe von einem Bekannten erfahren, dass es hier noch einen freien Platz gibt, dann habe ich mich beworben. Im nächsten Jahr bin ich voraussichtlich auch wieder hier.“