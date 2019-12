Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Märchenmarkt-Mensch“ – Den Neustart in Gera gewagt

Heinz Riedl (41) aus Gera: „Ich bin vor zwei Jahren von Ingolstadt nach Gera gezogen. In Ingolstadt hat es mir und meiner Familie nicht mehr gefallen. Wir wollten einen Neustart. Freunde von uns sind nach Gera gezogen. Wir kamen hier her, haben uns die Stadt angeschaut und uns entschieden. Seit Oktober bin ich selbstständig im Baugewerbe. Heimweh nach Ingolstadt habe ich nicht. In Gera gibt es viele Möglichkeiten, viele alte Sachen zum Anschauen. Im September haben wir uns das Otto-Dix-Haus angeschaut. Ich schätze vor allem die Ruhe in Gera. Auf dem Märchenmarkt war ich letztes Jahr als Besucher. Dieses Jahr verkaufe ich Handarbeiten aus dem Erzgebirge. Wenn ich einen Weihnachtswunsch frei hätte, wünsche ich mir ein weiteres Kind mit meiner Frau.“