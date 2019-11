Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Magische Momente mit Märchen und Glockenspiel

Der Geraer Märchenmarkt wird ab Donnerstag, dem 28. November, wieder Weihnachtsstimmung verbreiten. Um 17 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) mit dem Weihnachtsmann und begleitet von Bläsermusik den Markt. Bereits um 16. 30 Uhr läutet Glockenspiel vom Rathausturm die festliche Zeremonie ein. Um 17.10 Uhr entfaltet sich Märchenzauber, wenn „Tischlein deck dich“ mit einer Licht-Laser-Show erzählt wird. „Hot Strings“ aus Weimar musiziert ab 17.45 Uhr.

Bis einen Tag vor Weihnachten erwartet die Besucher, täglich von 10 bis 20 Uhr, freitags und samstags bis 21 Uhr, weihnachtliches Treiben. An den mehr als 90 Ständen werden viele Waren, darunter Kunsthandwerk, Thüringer Spezialitäten, internationale Leckereien und Glühweinspezialitäten angeboten. An Wochenenden lockt ein vielseitiges musikalisches Angebot auf der Märchenmarktbühne. So gibt es am Freitag, 28. November, um 19 Uhr „AcoustiCocktail“ mit Günter von Dreyfuss und Uwe Hofmann, am Samstag präsentiert Christian Gebhardt um 18 Uhr eine musikalische Winterreise. Am Sonntag, 1. Dezember, heißt es um 18 Uhr „Weihnachten in der Hutzenstub“ mit „De Erbschleicher“.

Die jüngsten Gäste können sich jeweils 14 Uhr auf Kinderprogramme freuen. Am Samstag, 30. November, stellt Heinz Lindner „Märchenlieder mit dem Igel“ vor, tags darauf zeigt das Figurentheater Puppetto „Der Zoo der Guten Laune“. Der Wichtelumzug führt am 6. Dezember alle Gäste durch die Innenstadt. Der Weihnachtsmann bittet wieder täglich um 16 Uhr zur Sprechstunde.