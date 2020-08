Maler und Lackierer legen in Gera praktische Prüfung ab

Gera. Letzte Abschlussprüfungen in diesem Ausbildungsjahr am Berufsbildungswerk Gera.

Cindy Klimke aus Crossen ist die einzige Frau unter den acht Gesellenprüflingen der Maler und Lackierer sowie der vier Bauten- und Objektbeschichter, die bis Donnerstag (20.08.2020) in den Lehrwerkstätten des Christlichen Jugenddorfes in Gera ihre Prüfung ablegt. Diese Berufe setzen damit den Schlusspunkt bei den Abschlussprüfungen. Insgesamt haben in diesem Jahr 91 Auszubildende in 25 verschiedenen Ausbildungsberufen an den Prüfungen im Berufsbildungswerk Gera des CJD teilgenommen.