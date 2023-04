Die Leiterin der Landesfachstelle, Sabine Brunner (r.) mit den Bibliotheksmitarbeitern Oscar Haase und Jenny Hauptmann in der Geraer Bibliothek

Manga, Comic und Graphic Novel: Fachtagung für Biblitoheken in Gera

Gera. Wie können Kinder und Jugendliche über das Genre Comic fürs Lesen begeistert werden? Darüber diskutieren in Gera Bibliotheksmitarbeiter aus mehreren Bundesländern.

Comics, Manga und Graphic Novel – das sind besonders bei jungen Menschen beliebte Formen der Literatur. In der Geraer Bibliothek läuft aktuell eine Fachtagung für Bibliotheken aus Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die sich mit dem Comic-Genre in der Bibliotheksarbeit befasst. Darauf weist die Stadtverwaltung Gera hin.

Im Mittelpunkt stehe die Frage, mit welchen Angeboten Kinder und Jugendliche für dieses Genre und generell fürs Lesen begeistert werden können. Veranstalter ist die Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken in Thüringen.

Bibliotheken leisten einen maßgeblichen Beitrag zur Entwicklung der Lese-, Informations-und Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen. Aufgrund der Technisierung und Digitalisierung des Alltags treten neue Medien in Konkurrenz zum klassischen Buch. Das Angebot von Comics, Graphic Novel und Mangas kann ein Weg sein, Kinder und Jugendliche für das Lesen zu begeistern. In der Konferenz geht es darum, wie Comics zielgruppengerecht präsentiert werden können und welche Inhalte sich zur Leseförderung besonders eignen.