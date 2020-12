Mann angegriffen und getreten - Kinderfahrgeschäft aufgebrochen - Maskengegner rastet aus

Fahrgeschäft für Kinder aufgebrochen

Ein bislang unbekannter Täter trieb Sonntagnacht sein Unwesen in der Wiesestraße in Gera. Dabei geriet ihm ein mit einer Plane abgedecktes Fahrgeschäft für Kinder ins Visier. Der Unbekannte begab sich auf das frei zugängliche Grundstück einer Gaststätte und brach kurz nach Mitternacht gewaltsam die an dem Fahrgeschäft befindliche Geldkassette auf. Mit einem Kleinbetrag an Münzgeld flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die Geraer Polizei ermittelt und sucht Zeugen unter Tel. 0365 / 829-0.

Mann angegriffen und getreten

Am 11. Dezember ereignete sich gegen 21 Uhr eine Körperverletzung an der „Zentralen Umsteigestelle“ in der Heinrichstraße in Gera. Ein 19-Jähriger wurde von zwei bislang unbekannten Männern zwischen 20 bis 30 Jahren angegriffen und am Boden liegend getreten. Dem Geschädigten gelang es, in Richtung Stadtmuseum zu flüchten. Durch den Angriff erlitt er leichte Verletzungen.

Die beiden Angreifer können wie folgt beschrieben werden:

beide waren dunkel gekleidet;

einer mit einem schwarzen Jogginganzug mit drei weißen Streifen an der Hose.

Dieser wirkte zudem sehr muskulös, hatte sehr kurze Haare oder Glatze und einen Vollbart.

Die Geraer Polizei sucht auch hier nach Zeugen unter Tel. 0365 / 829-0

Schmiererei in Tschaikowskistraße

Freitagvormittag stellten Zeugen fest, dass unbekannte Täter mit blauer Farbe ein Häuschen des Abwasserzweckverbandes in der Tschaikowskistraße beschmierten. Dabei sprühten sie u.a. ein Hakenkreuz auf und verursachten Sachschaden. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen unter Tel. 0365 / 8234-1465.

Wegen Maskenpflicht ausgerastet

Weil er ohne die geltenden Hygieneregeln zu beachten am Samstag kurz vor 9 Uhr ein Einkaufszentrum in der Heinrichstraße betrat, wurde ein 33-Jähriger von einem Sicherheitsdienst angesprochen. Der 33-Jährige weigerte sich weiterhin, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, so dass er aufgefordert wurde, den Ort zu verlassen. Darüber scheinbar sehr erzürnt, griff der 33-Jährige den Sicherheitsbeamten körperlich an und gab ihm einen Kopfstoß. Der leicht verletzte Geschädigte informierte die Geraer Polizei, die die Ermittlungen gegen den Angreifer einleiteten. Glücklicherweise war eine medizinische Versorgung des Mitarbeiters nicht notwendig.

Mülltonnen brennen

Am Freitag meldete der Eigentümer eines Grundstückes in Söllmnitz, dass im Zeitraum vom 15. zum 16. Dezember unbekannte Täter drei Mülltonnen in Brand setzten. Durch das Feuer wurden alle drei Mülltonnen beschädigt. Die Geraer Polizei sucht auch hier Zeugen unter 0365 / 829-0