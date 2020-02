Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann angegriffen und und verletzt - fünf Autos zerkratzt - Kind angesprochen: Polizei findet Mann

Männer greifen 49-Jährigen an und verletzen ihn

Am Samstag gegen 17:50 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Heinrichstraße. Nachdem es zwischen einem 49-jährigen Mann und zwei unbekannten Männern zu einer verbalen Auseinandersetzung kam, griffen die beiden Unbekannten den Mann gemeinschaftlich an und verletzten ihn. Im Anschluss verließen sie den Ort.

Der 49-Jährige wurde verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Die beiden Unbekannten, welche in Begleitung von zwei Frauen waren, werden wie folgt beschrieben

Täter 1

20-25 Jahre

groß

schlank

kurze Haare

dunkel gekleidet

Täter 2

15-16 Jahre

circa 170 cm

weiße Jogginghose

helles Oberteil

schwarzes Basecap

Die Polizei ermittelt zur Körperverletzung und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Diese richten sie bitte an die Polizei Gera, Tel.: 0365-8290.

Mindestens 5 Autos zerkratzt

In der Zeit von Freitag gegen 17:30 Uhr bis Samstag gegen 8 Uhr beschädigten Unbekannte mindestens fünf Fahrzeuge, welche in der Meuselwitzer Straße geparkt waren. Der oder die Täter zerkratzten teilweise den Lack der Pkw. Zeugenhinweise richten sie bitte die Polizei Gera, Tel.: 0365-8290.

Einbruch in mehrere Gartenlauben

Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Sonntag, gegen 15:30 Uhr, und Montag gegen 8 Uhr gewaltsam Zutritt zu mehreren Gartenlauben und Schuppen in der Gartenanlage Schänkenberg. Der oder die Täter verursachten Schaden an mehreren Türen, durchwühlten Gartenlauben und entwendeten Werkzeuge und elektronische Geräte.

Wer Hinweise zur Tat, dem Täter oder dem Verbleib der entwendeten Gegenstände geben kann, richtet diese bitte ebenso an die Polizei Gera, Tel.: 0365-8290.

Fahrradteile entwendet

Im Zeitraum von Freitag gegen 20.45 Uhr und Samstag gegen 8 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Mehrfamilien und entwendeten von insgesamt 4, im Hausflur abgestellten, Fahrrädern diverse Fahrradteile. Wer Hinweise zur Tat oder dem Verbleib der gestohlenen Gegenstände geben kann, setzt sich bitte mit dem Inspektionsdienst Gera, Tel.: 0365-8290 in Verbindung.

Mann spricht Kind an: Polizei ermittelt Verdächtigen

Bereits am 3. Februar kam die Polizei am Nachmittag in der Greizer Marktstraße zum Einsatz, da dort ein Kind von einem Mann angesprochen wurde. Dabei kam es laut Polizei gegenüber dem Kind zu keinerlei Aufforderungen für ein aktives Handeln. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum sogenannten „Verdächtigen Ansprechen von Kindern“ aufgenommen und konnte mit Hilfe von Bürgerhinweisen einen 55-jährigen Tatverdächtigen ermitteln.

Einbruch in Kita

In der Zeit von Freitag gegen 19 Uhr bis Sonntag gegen 9.50 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Kita in der Zeulenrodaer Straße der DSF ein. Aus einem Schrank nahmen der oder die Täter eine Geldkassette, brachen diese auf und entwendeten das Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

Reifen von Pkw zerstochen

Am Freitag zwischen 13:30 und 22:40 Uhr zerstachen bislang unbekannte Täter zwei Reifen eines Toyota, der auf einem Betriebsparkplatz in der Weißendorfer Straße in Zeulenroda-Triebes geparkt war. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, zu wenden.

Sperrmüll in Brand gesetzt

Sonntag gegen 17.10 Uhr setzten bislang unbekannte Täter in einem Abrissgebäude im Greizer Papiermühlenweg Sperrmüll in Brand. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Zeugenhinweise zu den Unbekannten werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

Graffiti gesprüht

Zwischen Donnerstag und Freitag besprühten bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Reichenbacher Straße in Greiz mit blauer Farbe. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen.