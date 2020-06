Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann bedroht und beleidigt Polizei - Handwagen mit Zeitungen gestohlen - Unfall auf B92

Mann bedroht und beleidigt Polizei

Nachdem die Geraer Polizei die Mitteilung am Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr über einen aggressiven Mann erhielt, welcher sich in der Gartenstraße aufhalten und Passanten beleidigen soll, kamen mehrere Streifenfahrzeuge zum Einsatz. Der betrunkene Mann, ein 33-Jähriger, verhielt sich weiterhin hoch aggressiv sowie bedrohte und beleidigte nun auch die Polizeibeamten vor Ort bedrohte und beleidigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Dort konnte er seinen Rausch ausschlafen. Ungeachtet dessen muss er sich für sein strafrechtliches Verhalten verantworten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zusteller wird Handwagen mit Zeitungen gestohlen

Nicht zu Scherzen aufgelegt war sicherlich ein 36-jähriger Mann, als er in der Nacht zu Dienstag die Polizei wegen eines Diebstahls um Hilfe rief. Der 36-Jährige war gegen 3 Uhr als Zeitungsausträger in der Kurt-Keicher-Straße unterwegs. Dabei hatte er einen Handwagen mit den Zeitungen mit. Als er seinen Handwagen kurze Zeit unbeobachtet stehen ließ, nutzten unbekannte Täter die Gelegenheit, um diesen zu stehlen. Bei der Suche in der Umgebung fand der Mann lediglich die ausgekippten Zeitungen wieder. Die Geraer Polizei sucht nunmehr nach möglichen Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Handwagendieben geben können. Zeugenwerden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Polizei in Gera zu melden.

Renault aufgebrochen

Die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung an einem Citroen hat seit Dienstag die Geraer Polizei aufgenommen. Unbekannte Täter beschädigten einen Citroen, welcher auf dem Parkplatz in der Rödergasse abgestellt war, indem sie die Heckscheibe einschlugen. Aus dem Fahrzeug selbst wurde nichts gestohlen. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden.

Unfall auf B92-Kreuzung

Aufgrund eines Unfalles mit zwei Fahrzeugen rückten am Dienstagmorgen Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zur B 92 aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte ein 76-jähriger VW-Fahrer die Kreuzung B92/Wildetaube/Lunzig und bemerkte den auf der Bundesstraße befindlichen VW (Fahrer 52) offenbar zu spät. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der 52-jährige VW-Fahrer verletzt und medizinisch versorgt. Der 76-jährige Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Straße kurz voll gesperrt werden, so dass es zu leichten Verkehrseinschränkungen kam. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Radfahrer bei Unfall verletzt

Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr kam es auf dem Radweg zwischen Mehla und Triebes zum Zusammenstoß zwischen einem Seat-Fahrer (80) und einem Fahrradfahrer (67). Der Radfahrer wurde verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei in Greiz ermittelt.

