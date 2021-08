Mann bei Ladendiebstahl erwischt - Halsbrecherische Flucht über Rolltreppe

Gera. Ein 25-jähriger Intensivtäter ist in einem Einkaufsmarkt in Gera beim Klauen erwischt worden. Er flüchtete halsbrecherisch über eine Rolltreppe und riss dabei auch eine ältere Dame um.

Am Montagmittag wurde ein Ladendieb in einem großen Einkaufmarkt in der Schleizer Straße in Gera-Lusan auf frischer Tat ertappt. Der Dieb, den der Ladendetektiv erwischt hatte, wehrte sich mit Schlägen und flüchtete anschließend halsbrecherisch über die Rolltreppe zum Parkhaus. Hierbei riss der junge Mann eine ältere Dame um, die glücklicherweise vom hinterherrennenden Ladendetektiv noch aufgefangen werden konnte.

Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später aufgrund der Personenbeschreibung identifiziert und an seiner Anschrift angetroffen werden. Es handelt sich um einen 25-jährigen Intensivtäter, der nun dem Haftrichter vorgeführt wird.

Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung und bittet die ältere Dame, die durch den Täter umgerannt wurde, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0365/8290 in Verbindung zu setzen. Sie war bereits vor dem Eintreffen der Polizei wieder gegangen.

