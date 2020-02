Mann beim Gassigehen angegriffen und verletzt - 17-Jährige krankenhausreif geschlagen - Radfahrer gefesselt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Am Samstag gegen 20 Uhr, wurden Polizeibeamte in ein leerstehendes Gebäude in der Mylauer Straße in Greiz gerufen. Hier hatte ein 18-Jähriger eine 17-jährige Jugendliche so geschlagen und getreten, dass sie verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass der 18-jährige Täter gegen 17 Uhr in dem Gebäude alte Möbelteile verbrannte.

Dabei erlitt ein anwesender 17-Jähriger eine Rauchgasvergiftung. Der Täter wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Polizei ermittelt weiter zum Tathergang.

Mit 1,4 Promille Unfall gebaut und zunächst geflüchtet

Die Fahrerin (51) eines Mercedes muss seit Sonntagabend mit einer Anzeige rechnen. Als sie gegen 19:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Siemensstraße ausparkte, stieß sie mit einem wartenden VW zusammen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die 51-Jährige davon. In der Folge gelang es der VW-Fahrerin (35) die Unfallverursacherin zu stoppen und informierte die Polizei. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass die 51-Jährige mit über 1,4 Promille unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde nunmehr eingeleitet.

Seit der Nacht zu Montag hat die Geraer Polizei die Ermittlungen zu einem körperlichen Angriff gegen einen 41-jährigen Mannes aufgenommen. Dieser ging nach eigenen Angaben gegen 0:10 Uhr in der Geraer Franz-Stephan-Straße mit seinem Hund Gassi, als ihn zwei bislang unbekannte Personen unvermittelt angriffen und verletzten. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Der verletzte 41-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei sucht nun Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. den beiden flüchtigen Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden.

Am 1. Februar kontrollierten Polizeibeamte gegen 6.45 Uhr einen 33-jährigen Radfahrer. Dabei stellte sich heraus, dass er mit über 2,4 Promille erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. In der Folge der polizeilichen Maßnahme leistete der Radler Widerstand gegen die Polizeibeamten, so dass er schließlich gefesselt werden musste. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.