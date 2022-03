Mann beißt Mann in den Finger - Stromkasten beschädigt

Gera. Das sind die Polizeimeldungen aus Gera vom Wochenende.

Ein Streit zwischen zwei Männern ist Samstagmorgen in Gera-Lusan eskaliert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, konnten sich die beiden Geraer nicht beruhigen.

Einer der beiden biss dem anderen in den Finger. Der Gebissene schlug daraufhin dem anderen ins Gesicht. Beide erwartet nun eine Strafanzeige.

TLZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sachbeschädigung

In der Nacht zu Sonntag beschädigte ein Unbekannter an der Straßenbahnhaltestelle Wintergarten in Gera einen Stromkasten stark. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

Trunkenheitsfahrt

Ein Autofahrer ist Samstagabend in Gera kontrolliert worden. Weil es im Wagen stark nach Alkohol roch, habe die Polizei den Fahrer pusten lassen, teilt die Polizei am Sonntag mit. Der Test ergab 1,66 Promille.