Mann besprüht in Gera nach Verfolgungsjagd Polizisten mit Feuerlöscher

In Gera ist ein Mann mit dem Auto auf Polizisten zugefahren. Als die Beamten ihn stellen konnten, sprühte er mit einem Feuerlöscher nach den Beamten. Den Grund für sein Verhalten hatten die Beamten auch schnell ausgemacht.

Ein 31-jähriger Mann sorgte heute Morgen in der Siemensstraße in Gera für einen großen Polizeieinsatz. Wie die Beamten in ihrer Meldung schreiben, waren zunächst Zeugen auf den Mann aufmerksam geworden, da er sich auf einem Tankstellengelände merkwürdig verhalten habe.

Als die Beamten eintrafen, stieg der Mann sofort in sein Auto ein und fuhr auf die Polizisten zu. Sie konnten sich mit einem Sprung zur Seite retten. Der 31-Jährige setzte seine Flucht nun mit hoher Geschwindigkeit Richtung Gera-Langenberg fort, wendete dann und fuhr wieder stadteinwärts. Mit Hilfe weiterer Polizisten konnte sein Auto gestoppt werden.

Doch statt sich nun zu stellen, habe erheblichen Widerstand geleistet und sogar einen Feuerlöscher in Richtung der Beamten gesprüht. Der Mann wurde schlussendlich gefesselt. Ein Drogenvortest sei positiv verlaufen, so dass er Mann in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Bei seiner Flucht beschädigte der Mann einen Lkw. Auch zwei Polizisten seien bei dem Einsatz leicht verletzt worden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.