Mann in Gera durch Messerstiche verletzt

Gera. Bei einer Auseinandersetzung in Gera wurde ein 46-Jähriger durch Messerstiche verletzt. Neben dem Angreifer wurde auch gegen das Opfer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

In Gera wurde ein Mann durch Messerstiche verletzt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, sei es am Freitagabend in einer Wohnung in der Bauvereinstraße zum Streit zwischen dem 46-jährigen Wohnungsinhaber und seinem 34-jährigen Besucher gekommen sein. Dabei habe der Gast den 46-Jährigen mit einem Taschenmesser an der Schulter und am Bein verletzt. Danach sei der Angreifer geflohen sein. Der 46-Jährige kam in ein Krankenhaus. Zu lebensbedrohlichen Verletzungen sei es nicht gekommen.

Der 34-Jährige wurde von der Polizei in der Geraer Innenstadt festgenommen. Ein Atemalkoholwert ergab 2,23 Promille. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zudem habe es gegen den 46-Jährigen Hinweise auf den Besitz kinderpornografischer Schriften gegeben, sodass dessen Wohnung durchsucht und Beweismittel sichergestellt wurden. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

