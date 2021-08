Mann in Gera krankenhausreif geschlagen und Einbruch in Garage

Gera. In Gera wurde ein Mann von zwei Angreifern krankenhausreif geschlagen und Diebe räumen ein Auto aus, was in einer Garage stand. Der Polizeibericht.

Die Geraer Polizei ermittelt zu einem Körperverletzungsdelikt, das sich am Dienstag ereignete. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, sei ein 37-Jähriger gegen 17:50 Uhr auf dem Parkplatz eines ehemaligen Supermarktes in der Rudolstädter Straße unvermittelt von zwei Männern angegriffen worden, die ihn schlugen und traten, wodurch der Mann verletzt wurde. Zudem sei er von den Angreifern beleidigt worden.

Glücklicherweise konnte der 37-Jährige fliehen, wurde aber auf Grund seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen werden jetzt Zeugen gesucht, die Hinweise zu den beiden Angreifern, die als südländisch beschrieben werden, geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Polizei in Gera zu melden.

Einbruch in Garage

Den Einbruch in seine Garage in der Laasender Straße meldete am Dienstag der 51-jährige Eigentümer. Laut Polizei brachen Unbekannte von Montag zu Dienstag in die Garage ein, durchwühlten ein Auto und stahlen ein Portemonnaie samt privater Dokumente. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise hierzu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.