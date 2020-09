Mann in Geraer Geschäft angegriffen: Zwei Verletzte - Bei Unfall verletzt

Auseinandersetzung endet im Krankenhaus

Die Geraer Polizei hat seit Dienstag die Ermittlungen gegen einen 27-Jährigen u.a. wegen Körperverletzung aufgenommen. Demnach begab sich der Mann gegen 10.15 Uhr in ein Geschäft in der Geraer Schmelzhüttenstraße und griff dort einen 30-Jährigen an und beleidigte ihn. Bei der Auseinandersetzung wurden beide Männer leicht verletzt, wobei der 27-jährige Angreifer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Auffahrunfall in der Straße des Friedens

Dass der vor ihm befindliche VW-Fahrer in der Geraer Straße des Friedens halten musste, bemerkte ein 72-jähriger Skoda-Fahrer am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr scheinbar zu spät. Es kam zum Auffahrunfall, wobei der 48-jährige Beifahrer im VW leicht verletzt wurde. Ebenso wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Die Geraer Polizei ermittelt.

Schmierereien im Raum Greiz: Polizei sucht nach Zeugen

Weitere Blaulichtmeldungen für Ostthüringen