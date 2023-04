Mann in Pölzig bei Streit auf einer Festwiese verletzt

Pölzig. Ein 27-Jähriger ist auf einer Festwiese am Teich in Pölzig verletzt worden.

Bei einer Auseinandersetzung mehrerer Personen auf einer Festwiese am Teich in Pölzig (Landkreis Greiz) ist am Sonntag gegen 0.30 Uhr ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, waren vier Männer in den Streit verwickelt, der Verletzte war 27 Jahre alt und lehnte eine medizinische Versorgung ab.

Noch vor Eintreffen der Polizisten entfernten sich die Angreifer. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen.

