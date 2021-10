Mann krankenhausreif geschlagen und geflüchtet - Feuerwehreinsatz am Abend

Gera / Greiz. Das sind die Polizeimeldungen für Gera und den Kreis Greiz.

Mann krankenhausreif geschlagen

Unbekannte hielten sich am 2. Oktober kurz nach 4 Uhr vor einer Diskothek in der Heinrichstraße in Gera auf und sorgten für einen Polizeieinsatz. Demnach griffen die Unbekannten einen ebenfalls vor Ort anwesenden 23-Jährigen mit Schlägen und Tritten an, so dass dieser verletzt wurde. Nach dem Angriff flüchteten die drei in unbekannte Richtung. Der verletzte 23-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei ermittelt und sucht Zeugen mit Hinweisen insbesondere zu den drei Tätern: Tel. 0365 / 829-0.

Feuerwehreinsatz am Abend

Wegen Mülltonnenbränden rückten Sonntagabend gegen 22.15 Uhr Feuerwehr und Polizei zum Puschkinplatz in Greiz aus. Vor Ort brannten insgesamt zwei Plastikmülltonnen, welche trotz schneller Löscharbeiten gänzlich abbrannten. Die Greizer Polizei (Tel. 03661 / 6210) sucht Zeugen.

